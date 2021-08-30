Анкара, 31 августа, 2021, 02:21 — ИА Регнум. Доля жителей Турции, получивших хотя бы одну прививку от COVID-19, превысила 77%. Полный курс вакцинации, состоящий из двух доз, прошли 59% турков, сообщило 30 августа агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ Турции

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Несмотря на интенсивную работу системы здравоохранения Турции, число заболевших и умерших от коронавирусной инфекции продолжает расти. В среднем за минувшую неделю в стране ежедневно выявляли около 20 тыс. случаев заражения SARS‑CoV‑2, а число смертельных исходов превышало 250. Это самые высокие показатели третьей волны, которая началась в начале июля.

По словам члена Научно-консультативного совета Минздрава Турции по коронавирусу Хасана Мурата Гюндюза, сейчас вирус распространяется в основном среди непривитых.

«Мы видим, что вакцины защищают людей, по крайней мере, от госпитализации», — объяснил он.

Гюндюз предупредил также, что Турция может столкнуться с новыми мутациями, если вирус продолжит распространяться в стране.

Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщал, что власти страны не планируют вводить ограничительные меры из-за распространения коронавируса.