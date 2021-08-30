Нью-Дели, 31 августа, 2021, 00:54 — ИА Регнум. Не менее 39 человек погибли от лихорадки денге или от схожих симптомов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, сообщает Синьхуа.

Trust.org Комары — переносчики лихорадки денге

Сообщается, что случаи смерти зафиксированы в районе Фирозабад и прилегающих к нему районах. По данным газеты Hindustan Times, от лихорадки погибли 32 ребенка и семеро взрослых. Глава региона уже провел ряд встреч с родственниками погибших и пообещал оказать необходимую помощь. Также он посетил больницу, где проходят лечение дети с подозрением на денге.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Кемеровской области выявили один завозной случай лихорадки денге.