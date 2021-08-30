* запрещённая в России организация

Кабул, 30 августа, 2021, 23:50 — ИА Регнум. Аэропорт Кабула полностью контролируется представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 30 августа телеканал Al Jazeera со ссылкой на руководство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Аэропорт Кабула полностью перешел под наш контроль после того, как ВС США покинули его», — цитирует телеканал слова представителя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным западных СМИ, последний самолёт США ушел из аэропорта Кабула.