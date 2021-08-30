Приштина, Сербия, 30 августа, 2021, 23:36 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Косово 30 августа заявили, что талоны на вакцинацию вплоть до 6 сентября распределены полностью.

Mos.ru Очередь на вакцинацию от коронавируса

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, тем не менее, остаются свободными еще 14 тысяч талонов.

Отмечается, что интерес к вакцинации возрос, однако самих вакцин не хватает. 30 августа в Косово ожидали прибытия новой партии вакцин от коронавируса объемом 55 тысяч доз.