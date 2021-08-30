Винтертур, Швейцария, 30 августа, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Врач-албанец Наим Мехмети, работающий в кантональном госпитале в Винтертуре в Швейцарии, в прямом эфире телеканала RTV Dukagjini рассказал, что из-за пренебрежения вакцинацией албанцы чаще всего оказываются пациентами ковидариев.

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Страх

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По словам Мехмети, к ухудшению ситуации привела пропаганда антипрививочников, при этом швейцарское государство «предприняло все меры для того, чтобы и албанцы прививались».

Мехмети рассказал, что в госпитале, где он работает, албанцы из Косово и Северной Македонии составляют 80% пациентов, при этом 90% из них не привиты от коронавируса.

Тем временем в Косово и Северной Македонии каждый день умирают 20−30 пациентов с коронавирусом.