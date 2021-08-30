Албанцы составляют большую часть госпитализированных с COVID-19 в Швейцарии
Винтертур, Швейцария, 30 августа, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Врач-албанец Наим Мехмети, работающий в кантональном госпитале в Винтертуре в Швейцарии, в прямом эфире телеканала RTV Dukagjini рассказал, что из-за пренебрежения вакцинацией албанцы чаще всего оказываются пациентами ковидариев.
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По словам Мехмети, к ухудшению ситуации привела пропаганда антипрививочников, при этом швейцарское государство «предприняло все меры для того, чтобы и албанцы прививались».
Мехмети рассказал, что в госпитале, где он работает, албанцы из Косово и Северной Македонии составляют 80% пациентов, при этом 90% из них не привиты от коронавируса.
Тем временем в Косово и Северной Македонии каждый день умирают 20−30 пациентов с коронавирусом.