Тирана, 30 августа, 2021, 23:19 — ИА Регнум. В министерстве Европы и иностранных дел Албании 30 августа сообщили об ужесточении правил для въезду в страну.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM ТЦ «Европейский». Новые ограничения в Москве

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Как сообщает албанcкое новостное агентство Telegrafi, теперь для въезда в страну понадобится тест ПЦР не старше 72 часов или положительный результат теста на антитела к коронавирусу.

Переболевшие COVID-19 имеют право на въезд в течение полугода после выздоровления. Соблюдение этих требований понадобится даже для тех, кто проезжает через территорию Албании транзитом. Граждане Албании, не имеющие этих документов, по приезду в страну будут помещаться на десятидневный карантин.