Скопье, 30 августа, 2021, 23:12 — ИА Регнум. В Северной Македонии 30 августа в результате исследования 2628 образцов выявили 299 новых носителей коронавируса. 545 пациентов выздоровели. За день умерли 32 носителя вируса. Каждые три дня в стране с населением в два миллиона человек умирают 100 человек с диагнозом COVID-19.

Preslav~commonswiki Охрид, Македония

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В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 173 988 случаев заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 5901. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию и Косово. С начала пандемии 155 636 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 14 077 человек, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение заведений общепита для непривитых граждан.