Тирана, 30 августа, 2021, 23:07 — ИА Регнум. В Албании за последние сутки в результате обследования 4532 пациентов выявлено 486 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели еще 207 пациентов. Об этом сообщило 30 августа министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

ИА REGNUM Скадарское озеро, Албания

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По данным министерства, всего в Албании выявлено 145 333 случая заражения коронавирусом, 133 332 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2495 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — за последние 24 часа.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 9506, из них треть приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 97 пациентов, из них 17 — в тяжелом положении.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Однако в августе ситуация стала резко ухудшаться.

В стране произведено свыше миллиона инъекций вакцины от COVID-19 — то есть свыше четверти населения уже получили хотя бы одну дозу вакцины.