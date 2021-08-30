Приштина, Сербия, 30 августа, 2021, 22:57 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 30 августа сообщили, что за сутки скончались 20 носителей коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По официальным данным, в результате исследования 7384 образцов в крае 30 августа было выявлено 932 носителя коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 962 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявлено 143 653 случая заражения, 114 661 пациент уже здоров, 2477 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 20 из них — за последние сутки. Число активных случаев заражения составляет 26 525.

Из тысячи пациентов, проходящих стационарное лечение в Косово, свыше 700 больны COVID-19, причем 39 находятся в тяжелом состоянии и свыше 300 проходят кислородную терапию. При этом в Косово произведено лишь 808 078 инъекций вакцины от коронавируса, 269 312 человек получили две дозы вакцины.