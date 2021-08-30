Вашингтон, 30 августа, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден приказал американским военным в Афганистане не останавливаться ни перед чем и отомстить за атаку на аэропорт Кабула, в которой погибли 13 солдат США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США в Афганистане

Об этом 30 августа заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Президент ясно дал понять командирам, что они должны, не останавливаясь ни перед чем, заставить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заплатить за гибель американских военных», — сообщила Псаки.

При этом она отметила, что такие действия военных США в Афганистане после атаки 26 августа являются самозащитой.

По её словам, Байден ждет от военных выявления и уничтожения причастных к атаке в аэропорту Кабула.

Напомним, жертвами взрыва у ворот кабульского аэропорта стали 13 военных США и более сотни афганцев, стремившихся улететь из страны.