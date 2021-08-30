Вашингтон, 30 августа, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Судья из штата Чикаго Джеймс Шапиро, США, приостановил родительские права матери, потому что она невакцинирована от COVID-19, сообщает 30 августа USA Today.

Juslex.ru Судья

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Судья округа Кук Джеймс Шапиро спросил Фирлит во время слушания о выплате алиментов на ребенка, была ли она привита. Она ответила отрицательно, и судья лишил ее всех родительских прав до тех пор, пока она не сделает прививку.

Женщина пообещала обжаловать это решение, утверждая, что судья навязал ей свое мнение.

«В прошлом у меня были побочные реакции на вакцины, и мой врач посоветовал мне не делать прививки. Это связано с риском», — сказала Фирлит в интервью газете Chicago Sun-Times.

«Я была в замешательстве, потому что (слушание) должно было касаться только расходов и алиментов. Я спросила его, какое отношение это имеет к слушанию, и он ответил: «Я судья, и я принимаю решения по вашему делу», — добавила женшина. Адвокат Фирлит Аннет Фернхольц сообщила нескольким чикагским СМИ, что ее клиент и ее бывший муж в разводе уже семь лет и что бывший муж не рассматривал отсутствие прививок как проблему. Они делят опекунство.

Как сообщало ИА REGNUM, 53% невакцинированного населения Штатов считают, что вакцинация представляет больший риск для их здоровья, чем заражение коронавирусом.