Белград, 30 августа, 2021, 21:44 — ИА Регнум. В Сербии за последние сутки 2335 человек заразилось коронавирусом, а от последствий COVID-19 умерло 12 человек. Такие данные опубликовало Министерство здравоохранения Сербии на своем официальном сайте 30 августа.

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По данным министерства, в больницах в настоящее время от COVID-19 лечится 1157 пациентов, из них 75 подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Несмотря на резкое увеличение числа зараженных коронавирусом, Европейский совет не удалил Сербию со списка стран с стабильной эпидемиологической обстановкой, в то время как со списка были удалены Израиль, Ливан, Черногория и Северная Македония.