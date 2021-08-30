Москва, 30 августа, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Огромный вклад в создание правовой базы по запрету разработки биологического оружия внёс Хабаровский процесс над японскими военными преступниками 1949 года, заявил 30 августа заместитель директора Института государства и права РАН Александр Звягинцев на конференции по международному форуму «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы», организованной МИА «Россия сегодня».

Пленные солдаты Квантунской армии

Звягинцев «Он сделал то, что не сумел сделать Токийский международный военный трибунал, это мы должны чётко понимать. Советская сторона предала гласности факты проведения бактериологических опытов над людьми и фактически подготовки японцами крупномасштабной бактериологической войны».

По словам эксперта, итоги Хабаровского процесса «послужили крепким фундаментом для выработки новых принципов международного правосудия». Эти принципы стали основой главных документов ООН, включая Конвенцию по бактериологическому оружию.

Звягинцев отмечает, что действия японцев подпадают под категорию «не доведённого до конца преступления»: «И если бы не героические усилия Красной армии, это преступление было бы доведено до конца».