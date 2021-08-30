Минобороны Британии готово взять на службу афганских военных — CNN
Лондон, 30 августа, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Бойцы спецподразделений сил безопасности Афганистана могут быть приняты на службу в состав британской армии, сообщает 30 августа телеканал CNN со ссылкой на источник в военном ведомстве Британии.
По утверждению источника, эту инициативу уже поддержали некоторые британские парламентарии из правящей Консервативной партии.
«Предложено разрешить сотням афганцев, прошедших интенсивное обучение британскими инструкторами спецназа, службу в армии либо в составе отдельного подразделения, либо с распределением среди других подразделений», — цитирует сообщение источника телеканал CNN.
Ранее, 28 августа, министерство обороны Британии сообщило о завершении эвакуации из Афганистана британских военных, подданных королевства и «входящих в группу риска» афганцев.