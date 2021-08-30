Лондон, 30 августа, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Бойцы спецподразделений сил безопасности Афганистана могут быть приняты на службу в состав британской армии, сообщает 30 августа телеканал CNN со ссылкой на источник в военном ведомстве Британии.

Arpingstone Британские гвардейцы

По утверждению источника, эту инициативу уже поддержали некоторые британские парламентарии из правящей Консервативной партии.

«Предложено разрешить сотням афганцев, прошедших интенсивное обучение британскими инструкторами спецназа, службу в армии либо в составе отдельного подразделения, либо с распределением среди других подразделений», — цитирует сообщение источника телеканал CNN.

Ранее, 28 августа, министерство обороны Британии сообщило о завершении эвакуации из Афганистана британских военных, подданных королевства и «входящих в группу риска» афганцев.