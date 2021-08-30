Стамбул, Турция, , 21:25 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов посредничать в диалоге представителей трех государствообразующих наций в Боснии и Герцеговине (БиГ), если с этим будут согласны и бошняки, и сербы, и хорваты. Об этом Эрдоган заявил 30 августа и Стамбуле.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Эрдоган добавил, что Турция согласится с посреднической ролью в БиГ, если все три стороны объединятся и договорятся вокруг того, что «никто не должен вмешиваться в их дела, а Турция выступит посредником от их имени».

По мнению турецкого лидера, об этом должны решать трое членов президиума БиГ — Милорад Додик, Желько Комшич и Шефик Даферович.

«Я уже им сказал — если вы примете такое решение, мы сделаем наши оценки. Примите решение как тройка лидеров, не дожидаясь инструкции со стороны и мы с радостью сделаем этот шаг», — передал портал Klix слова Эрдогана.

Напомним, что ранее представитель сербов в президиуме БиГ Милорад Додик заявил, что конфликт между Республикой Сербской и Федерацией БиГ возможно решить при посредничестве президентов Турции Реджепа Эрдогана, Сербии — Александра Вучича и Хорватии — Зорана Милановича.