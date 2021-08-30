Москва, 30 августа, 2021, 21:19 — ИА Регнум. ФСБ объявила 30 августа, что представит 6 сентября 2021 г. рассекреченные материалы из своего Центрального архива по судебному процессу 1949 года над японскими военными преступниками.

Переговоры о капитуляции Квантунской армии

Это будет сделано на международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы» в рамках проекта «Без срока давности».

«Документы так называемого «Нюрнберга на Амуре» будут впервые показаны широкой публике на историко-документальной выставке «Дальневосточный Нюрнберг — документальная летопись Хабаровского процесса», проходящей в Доме официальных приёмов правительства Хабаровского края», — сообщили в ФСБ.

«Нюрнберг на Амуре» — судебный процесс над японскими военными преступниками — проходил 25−30 декабря 1949 г. в Хабаровске. Это был открытый суд Военного трибунала Приморского военного округа над 12 бывшими японскими военными, служившими в Квантунской армии.

Среди этих военных были пять генералов. Суд «стал выражением принципиальной позиции Советского Союза по отношению к бактериологической угрозе и осуждением преступлений против человечности, которые не были учтены Токийским трибуналом» (3 мая 1946 г. — 12 ноября 1948 г.).

«Отобранные для выставки документы безапелляционно свидетельствуют о нарушении Японией договора с Советским Союзом о взаимном нейтралитете и подготовке японскими милитаристами войны на Дальнем Востоке», — сообщили в ФСБ.

Отмечается, что из документов, в том числе показаний военных японской армии, ясно, что в Маньчжурии в непосредственной близости от границ СССР находилась разветвлённая база по производству бактериологического оружия. Его планировали применять против советских людей и жителей других стран.

Также есть свидетельства испытания образцов этих веществ на живых людях.

«Показания членов командования Квантунской армии (бывшего главнокомандующего Квантунской армией генерала Ямада Отодзоо, генерал-лейтенанта медицинской службы Кадзицука Рюдзи, генерал-майора медицинской службы Кавасима Киоси и других) раскрывают правду о планируемых и уже свершившихся преступлениях против мира и человечности со стороны милитаристской Японии», — сообщили в ФСБ.

Люди впервые увидят документальные материалы о лагере для русских «Хогоин» (по-русски — «Приют») недалеко от Харбина: из этого «приюта» пленных забирали в Маньчжурию для проведения над ними опытов.