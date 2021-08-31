Вашингтон, 31 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Европейский Союз больше не рекомендует отменять ограничения на поездки для американцев, если в этом нет крайней необходимости. Такая позиция связана с ростом числа новых случаев заражения COVID-19 в США, сообщает 30 августа USA Today.

Флаги США и ЕС

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Европа начала открывать двери для американских туристов с мая. А США были включены в список «безопасных поездок» с июня, когда ЕС рекомендовал постепенно ослаблять все ограничения на путешествия для американцев, независимо от статуса вакцинации.

Однако в список «безопасных стран» включают территории со «стабильной или снижающейся тенденции новых случаев заражения COVID». В последние время в США началась новая волна коронавируса из-за распространения заразного «Дельта"-штамма.

Напомним, что в последние недели число новых случаев заражений в США составляет в среднем более 150 тыс. в день, а число госпитализаций приближается к 100 тыс. В течение нескольких дней смертность от коронавируса в США была в семь раз выше, чем в начале июля.