Вологда, 30 августа, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Вологодчина выполнила план по вакцинации населения от коронави русной инфекции на 50%. Об этом во время оперативного совещания в правительстве региона заявил губернатор Олег Кувшинников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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По его словам, первым компонентом на Вологодчине вакцинировались 272 тысячи человек, вторым — 248 тысяч.

«План по вакцинации в Вологодской области выполнен на 50 процентов, что пока ниже среднероссийских показателей», — отметил Олег Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодским медикам доплатят за активную вакцинацию от ковида.