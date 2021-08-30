Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 19:01 — ИА Регнум. В Петербург доставили еще 80 400 комплектов произведенной в Уфе вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), сообщили 30 августа в Смольном. Она расфасована по две дозы в одной ампуле. Между тем количество привитых от ковида в Петербурге приближается к полутора миллионам человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в ТЦ Петербурга

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«В преддверии нового учебного года в Петербурге накоплен большой запас разных видов вакцины. Это поможет защитить школьников, студентов, их родителей, педагогов — всех жителей города. Позаботьтесь о себе и своих близких», — вновь напомнил губернатор Александр Беглов о необходимости вакцинации.

На сегодняшний день в Петербурге вакцинированы первично 1 476 252 человека, из них 1 423 165 завершили цикл вакцинации. Запас вакцины — 557 661 доза, без учета новой партии.

По данным комитета по здравоохранению Петербурга, коллективный иммунитет будет сформирован, если вакцинируются 2,6 млн петербуржцев. Таким образом, план выполнен уже более чем на 55%.Напомним, ранее в город поступила крупная партия однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» — 97 200 доз.