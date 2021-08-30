Дамаск, , 18:42 — REGNUM В сирийской провинции Дераа 19 военнослужащих правительственной армии погибли и получили ранения в ходе нападений боевиков, сообщает сирийское агентство SANA.

Сирия

Незаконные вооруженные формирования атаковали армейские блокпосты в провинции Дераа в южной части Сирии.

Погибли четверо сирийских военных, ещё 15 получили ранения.

«Четверо военных погибли, еще 15 ранены при нападении террористических группировок на блокпосты армии», — указано в сообщении агентства.

Подробности боестолкновений не раскрываются.

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