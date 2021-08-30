Кейптаун, 30 августа, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Южноафриканские учёные выявили новый штамм коронавируса, скорость распространения которого сравнима с наиболее опасными штаммами «Бета» и «Дельта», сообщает 30 августа медицинский сайт medRxiv.

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По утверждению учёных, новый штамм, который они назвали C.1.2, сейчас охватывает 2% секвенированных образцов, тогда как в мае его доля не превышала 0,2%.

Отмечено, что появление нового штамма стало результатом быстрой мутации, скорость которой почти вдвое превышает средние темпы мутации SARS-CoV-2 в мире.

«Такая ускоренная эволюция по сравнению с общей скоростью вирусной эволюции также была характерна для штаммов «Альфа», «Бета» и «Гамма», — указано в опубликованных результатах исследования.