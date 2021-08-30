Киев, , 17:52 — REGNUM Украина заинтересована получать от США такую же военную и финансовую помощь, как та что ранее была предоставлена Афганистану, на уровне в десятки миллиардов долларов.

Такое мнение высказали газете Financial Times люди, близкие к президенту Владимиру Зеленскому. Фрагменты публикации сегодня, 30 августа, приводят центральные украинские СМИ.

Как сообщает издание, ссылаясь на источники, знакомые с программой визита Зеленского, президент будет настаивать на значительном увеличении военной помощи и выпуске гарантированных США облигаций — чтобы таким образом помочь восстановить инфраструктуру страны и перезагрузить экономику.

«Было бы логично предоставить Украине такой же уровень военной и финансовой поддержки, которую получал Афганистан, поскольку мы — жизнеспособное государство, готовое к борьбе и имеющее либерально-демократические ценности. Вашингтону пора осознать, что Украине нужны десятки миллиардов долларов помощи, если она хочет пережить российскую угрозу в долгосрочной перспективе», — сказал советник Зеленского.

Также в материале приводится заявление советника руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака Тимофея Милованова, который «напоминает», что Украина сражается за свою независимость и суверенитет.

«Безопасность превыше всего. Мы сделали для безопасности в Европе больше, чем многие другие страны», — заявил в комментарии изданию Милованов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук заявил, что события, произошедшие в Афганистане, вполне могут случиться позже и на Украине.