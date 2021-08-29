Киев, , 08:43 — REGNUM США почувствовали себя в Афганистане, как дома, поэтому так и поступили по отношению к этой стране, и однажды подобное может произойти и с Украиной.

Афганистан

Об этом заявил 28 августа глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала «Россия 24».

«Вы посмотрите, как поступают США по отношению к тем, где они чувствовали себя почти как дома. Вот так однажды может произойти и с Украиной… И вот эта показательная сегодня картинка, показательные действия, показательные последствия для Афганистана, которые могут иметь место и в Украине», — отметил лидер оппозиции.

По его мнению, это еще раз подчеркивает, что Украина не должна быть объектом внешнего управления.

«Украина… должна строить свое государство без взглядов на другие столицы в мире и строить это государство в интересах своих граждан, не обращая внимания на ту политику, которая ведется сегодня отдельными государствами не в интересах Украины, а в интересах себя любимых», — объяснил народный депутат.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины обвиняют Медведчука в государственной измене. 20 августа генпрокуратура страны заявила о завершении следствия по делу политика, хотя изначально предполагалось, что оно будет продолжаться до ноября. В ОПЗЖ заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который «своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти». Согласно решению суда, до 7 сентября лидер ОПЗЖ должен находиться под круглосуточным домашним арестом.