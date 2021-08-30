Таллин, 30 августа, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Одному дипломату из России Эстония не даст визу — в ответ на высылку из РФ эстонского дипломата, сообщили 30 августа в пресс-службе МИД республики.

Dilas25 Здание правительства Эстонии

Решение принято 30 августа в качестве ответной меры. Эстонское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что намерено показать Москве, что её действия являются ухудшением отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как 6 июля ФСБ задержала в Санкт-Петербурге эстонского консула Марта Лятте и он был в скором времени выслан из России за несовместимую с работой дипломата деятельность, эстонская сторона выслала одного российского дипломата.

В начале этого августа — через месяц после высылки из России Лятте — российская сторона объявила персоной нон-грата сотрудника посольства Эстонии в Москве. Этот ответ в МИД Эстонии теперь назвали «асимметричным».