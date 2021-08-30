Ташкент, 30 августа, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Узбекистан не принимает беженцев из Афганистана на своей территории, а только оказывает им транзитное содействие, сообщил 30 августа МИД страны в официальном заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Отмечено, что узбекско-афганская граница в настоящее время полностью закрыта.

В узбекском МИД подчеркивают, что информация, опубликованная рядом сайтов и агентств о том, что Узбекистан готов «открыть свои границы» для беженцев из Афганистана, не соответствует действительности.

«В целях обеспечения безопасности в настоящее время узбекско-афганская граница полностью закрыта и наземное пересечение через КПП «Термез» не осуществляется», — указано в заявлении МИД.

Поясняется, что афганцы, ожидающие в Узбекистане транзита, находятся в стране строго ограниченное количество времени.