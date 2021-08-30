Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Выборгский район Ленинградской области на фоне снижения количества зараженных коронавирусом жителей с сентября покинет «красную» зону, где действуют серьезные ковидные ограничения, сообщили 30 августа в пресс-службе областной администрации.

Pixabay.com Светофор

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С 1 сентября Выборгский район Ленобласти переходит из «красной» в «желтую» зону, соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Таким образом, с 1 сентября распределение районов Ленинградской области по зонам будет выглядеть следующим образом, в «красной» — Бокситогорский, Гатчинский, Киришский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор. В «желтой» зоне — Кингисеппский, Кировский, Тосненский, Подпорожский, Приозерский, Волосовский, Лужский, Ломоносовский и Выборгский районы. В «зеленой» зоне — Волховский район.