Волгоград, 30 августа, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Сербская православная церковь, наряду с некоторыми другими поместными церквями, в настоящее время подвергается очень мощному давлению со стороны США, которые задались целью расколоть мировое православие. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 августа в Волгограде, во время встречи с волгоградской общественностью и молодежью.

Mid.ru Сергей Лавров

По словам Лаврова, крайне вредную роль в этом играет патриарх Константинопольский Варфоломей, который попытался расколоть каноническую Украинскую православную церковь.

«Такие попытки сейчас наблюдаются и в отношении Белоруссии, и в отношении стран Средиземноморья, в частности Сирии, Ливана, и на Балканах, где Сербская православная церковь подвергается очень мощным атакам», — процитировало агентство ТАСС слова Лаврова.

Министр напомнил, что МИД России тесно сотрудничает с Русской православной церковью, которая имеет свои приходы во многих странах. «Она испытывает сейчас сильнейшее давление со стороны ряда западных государств, прежде всего США, которые задались целью, вознамерились развалить, разрушить единство мирового православия», — резюмировал Лавров.

Напомним, что Сербская православная церковь сталкивается с попыткой раскола в Северной Македонии и Черногории. Власти этих стран уже обращались к патриарху Варфоломею с просьбой подарить автокефалию так называемой Черногорской и Македонской православным церквям.