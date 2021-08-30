Москва, 30 августа, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Средневзвешенная ставка по ипотечным займам в России в июле выросла до 7,67% после июньского рекордного минимума в 7,07%. Такие данные приводит 30 августа Банк России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Рост ставки сразу на 0,6 процентного пункта является самым резкий за весь период наблюдений, которые регулятор ведёт с начала 2018 года.

При этом количество выданных ипотечных кредитов в июле сократилось на 15,3% — до 151,4 тысячи, а их объём снизился на 20,5% — до 433,1 млрд рублей. Средний размер кредита уменьшился до 2,86 млн рублей с рекордных 3,05 млн рублей в предыдущем месяце.

Общий объем задолженности российских граждан по ипотеке за месяц увеличиваться на 2% и достиг 10,77 трлн рублей.