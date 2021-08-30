Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Сегодня 30 августа, в день Конституции Республики Казахстан, активисты петербургского отделения партии «Другая Россия Э.В. Лимонова» провели акцию у её консульства в Петербурге. Трое молодых людей принесли к дипломатическому представительству гроб с лозунгом: «Каждому русофобу — по крепкому гробу!» По итогам акции никто задержан не был. Текст заявления:

Герб Казахстана

«Партия «Другая Россия Э.В. Лимонова» заявляет, что обеспокоена ситуацией в этой стране, где набирает обороты жесточайшая русофобия: создаются «языковые патрули», активисты которых унижают русских, заставляя извиняться на камеру лишь за то, что они являются русскими. Власти Казахстана намеренно не обращают на это внимания. Более того, с русофобскими высказывания отметились представители политического руководства страны. На официальном уровне обсуждается вопрос о реабилитации нацистских пособников. В то же время пророссийских активистов преследуют и бросают в тюрьмы. Недавно к семи годам заключения был приговорен правозащитник Ермек Тайчибеков. Посажен якобы за разжигание национальной розни. По факту же — за свои пророссийские взгляды, которых не скрывал.

Мы требуем:

1. Прописать в Конституции республики Казахстан статус русского языка как государственного. Добиться привлечения к ответственности всех участников так называемых «языковых патрулей».

2. Обеспечить в будущем защиту русского и русскоязычного населения Республики Казахстан. Немедленно и беспрекословно пресекать любые новые нападки со стороны русофобов.

3. Добиться освобождения правозащитника Ермека Тайчибекова, прекращения политического преследования в отношении и других пророссийских активистов».