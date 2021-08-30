Москва, 30 августа, 2021, 16:30 — ИА Регнум. То, что в России просрочен уже каждый четвертый потребительский кредит, начинает вызывать опасения по поводу дальнейшего развития ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

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«В настоящее время уже наблюдается ужесточение условий выдачи кредитов, более тщательная оценка потенциального заемщика, запрос дополнительных данных, например информации ПФР. Таким образом банки проверяют, насколько платежеспособен клиент, ведь некоторые потребкредиты выдают только по паспорту. Дополнительно у некоторых потенциальных заемщиков могут быть кредитные карты, они тоже увеличивают общую кредитную нагрузку и повышают риски банков. Центральный банк тоже обратил внимание банков на то, что необходима более тщательная оценка заемщиков и работа с просрочкой», — сказала Ермилова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что в России заемщики постепенно перестали справляться с кредитной нагрузкой.