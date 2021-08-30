Москва, 30 августа, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Из-за политики Центрального банка России снизятся потребительская активность и замедлится экономическое развитие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева, комментируя новость о том, что в РФ упало число выдаваемых потребительских кредитов.

Кредит

«Этот тренд, безусловно, сохранится до конца года и, возможно, продолжится и дальше, до полного восстановления экономики. Банки будут аккуратнее относиться к кредитам и выдаче ипотеки, соизмеряя предлагаемые условия с возможностями населения, — сказала Кошелева. — Повышение ЦБ ключевой ставки приведет к замедлению экономического роста, поскольку кредиты будут дорожать не только для физических лиц, но и для бизнеса. Таким образом, из-за повышения цен на финансовом рынке снизится потребительская активность и замедлится экономическое развитие, но, с другой стороны, подобные меры необходимы сейчас для сдерживания высокого уровня инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кошелева рассказала о том, что стало причиной падения количества выдаваемых банками потребкредитов.