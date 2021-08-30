* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, 30 августа, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Ответственность за ракетные удары по аэропорту афганской столицы взяли на себя террористы группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 30 августа Reuters.

(сс) Carl Montgomery Аэропорт Кабула

Террористы заявили, что выпустили шесть ракет по аэропорту Кабула 30 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ракетный удар по кабульской воздушной гавани был нанесён утром 30 августа. Пять ракет было перехвачено американской системой ПРО, но один снаряд попал на территорию аэропорта.