Москва, 30 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 30 августа, по состоянию на 15:10 по мск котировки нефти марки Brent скромно подрастают на 0,07%, торгуясь на отметке $72,75 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Ураган в Мексиканском заливе разбушевался не на шутку, вызвав сокращение добычи нефти и газа в акватории на 90%, что, вероятно, отразится уже в ближайших недельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов.

Но сила урагана такова, что он, вероятно, окажет воздействие и на переработку и потребление углеводородов на Юго-Восточном побережье США, что отчасти выровняет его воздействие.

Поскольку идею об угрозе шторма трейдеры отыграли ещё до того, как он реально повлиял на объёмы добычи, дальше толкать котировки наверх ему уже не хватает силы.

Даже ожидания сохранения мягкой денежно-кредитной политики, а значит, и роста цен на сырье, укрепившиеся после выступления главы ФРС, не смогли существенно подтолкнуть цены наверх. Хотя долго сопротивлявшийся рубеж $72,50 всё-таки был преодолен.

Сегодня в первой половине дня, видя вялую динамику азиатских рынков, нефтебыки даже несколько сдали позиции, фиксируя прибыль прошлой недели, но сейчас нефть вновь вышла в зеленую зону.

В пользу роста по-прежнему играют ожидания того, что 1 сентября на встрече представителей ОПЕК+ будет решено ограничить намеченное увеличение добычи из-за неясности ситуации со спросом.

В этом ключе высказался, например, кувейтский министр. Впрочем, если цены продолжат расти, аргументов в пользу такой позиции станет меньше.

Видимо, сегодня ещё будет попытка протолкнуть нефть выше, которая станет возможна в случае выхода в США слабой макростатистики, но если эта попытка не увенчается успехом вероятен откат в район $70 за баррель», — считает эксперт.

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