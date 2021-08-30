Будапешт, 30 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Новое долгосрочное соглашение о поставках российского газа, которое начнет действовать с 1 октября текущего года, заключили Россия и Венгрия. Об этом 30 августа сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на своей странице в соцсети Facebook по итогам встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге.

Ministério das Relações Exteriores Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

«Новое соглашение с «Газпромом» рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. «Газпром» ежегодно будет поставлять 4,5 млрд куб. м природного газа в Венгрию», — заявил глава правительства Венгрии.

Также он добавил, что 3,5 млрд куб. м из этого объема будут поставляться в Венгрию через территорию Сербии, а еще 1 млрд куб. м — через Австрию.

При этом Сийярто уточнил, что по новому соглашению Будапешт будет приобретать российский газ «по гораздо более выгодной цене, чем по контракту, срок действия которого истекает».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Венгрия расширяет авиасообщение с Россией и количество авиарейсов Москва-Будапешт увеличится с четырех до семи еженедельно.