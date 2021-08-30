Новосибирск, 30 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Вакцину от коронавируса, подходящую детям, зарегистрировать нужно, но приступать к вакцинации сейчас нет необходимости. Об этом генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил 30 августа в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание».

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По его словам, действенный инструмент для защиты детей — зарегистрированная вакцина — должен существовать. Но сегодня нет необходимости прививать детей даже с учётом того, что штамм коронавируса «Дельта» более опасен для них, чем уханьский вариант.

«Но с учетом циркулирующего сейчас дельта-штамма я не вижу оснований для начала вакцинации детей и подростков», — сказал Максютов.

Он отметил, что в будущем может появиться мутация коронавируса, серьёзно угрожающая детям. В таком случае потребуется кампания по вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Максютов также высказывался против необходимости массово прививать от COVID-19 детей и подростков.

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