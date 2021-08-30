Москва, 30 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Укрепление бюджетной дисциплины и бюджетной обеспеченности позволили Тверской области ввести собственные меры поддержки для семей с детьми. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 30 августа сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Пресс-служба Кремля На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле

«По инвестициям, по бюджетным показателям, по росту мы заняли второе место в ЦФО — 110 процентов по итогам 2020 года. Так что стараемся. Хотел тоже поблагодарить Правительство — очень активно поддерживают, там есть с кем разговаривать, у Минфина очень правильная позиция. Потому что когда мы начинали, у нас был долг больше 50 процентов, были бюджетные ограничения, мы не могли маневрировать. Теперь, когда сократили долг, мы можем собственные средства вкладывать, инвестировать в строительство, в том числе в школы, детские сады, региональные объекты. Особенно это касается объектов туристического комплекса», — доложил Руденя.

Глава региона добавил, что благодаря росту бюджетной обеспеченности в регионе ввели новые собственные меры поддержки

«Если в семье больше пяти детей, многодетная семья, то мы выделяем один миллион на автотранспорт, они покупают. Очень пользуется популярностью эта программа. И вторая поддержка — это бесплатная школьная форма для детей из многодетных семей с первого по пятый класс включительно. И подарочные наборы для новорожденных. Но сейчас многие регионы так тоже делают. У нас эта программа несколько лет работает», — сообщил Руденя.

Владимир Путин отметил сокращение инвестиций в основной капитал в Тверской области, отметив при этом, что реализуются крупные, значимые проекты.

Глава региона доложил, что показатель сократился в связи с коррекцией методики. При этом в регионе введено более 18,9 тыс. новых рабочих мест, активно реализуются новые проекты — строительство нового завода компании Orion, модернизация молочного завода, новое производство молока во Ржеве.