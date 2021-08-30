Пекин, 30 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Компания GAC представила на автомобильной выставке в Чэнду новый электрокар Aion Y. Об этом сообщает издание Autohome.

Autohome Aion Y

Aion — это суббренд GAC, основанный в 2018 году. Новый электрифицированный хетчбэк Aion Y стал четвертой по счету моделью марки.

Причем Aion Y представлен на автомобильной выставке в Чэнду в двух версиях Aegean Convertible и Cyber E-sports, одна из них представляет собой модель с открытом верхом.

Отмечается, что новый электрокар представляет из себя «технологический авангард, не лишённый романтики».

Aion Y отличается массивным передним бампером, специальным обвесом и стильной графикой на корме и на крыльях. Кроме того, модель получила выдвижной столик.

Напомним, компания Chery представила на автовыставке в Чэнду новую гибридную модель Tiggo 8 Plus Kunpeng e +.

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