Москва, 30 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Тверской области самой большой популярностью у жителей среди вакцин от коронавируса пользуется «Спутник V». Об этом 30 августа в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Пресс-служба Кремля Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Работаем по укреплению здравоохранения, вакцинации. Вакцинация достаточно динамично у нас идет. Простимулировали бизнес. Очень сознательно подошли работодатели. У нас были очереди, сейчас немножко поменьше. Открыли в торговых центрах пункты вакцинации. Пользуется самой большой популярностью «Спутник V». Не хочу пропагандировать, мы сами все уже вакцинированы по второму разу, но тема идет очень хорошо», — рассказал губернатор.

«У меня держатся все эти показатели хорошо», — поддержал Владимир Путин.

Тверской губернатор также рассказал, что недавний анализ показал у него лично более 15 тыс. единиц антител.

«Могу сказать, что действительно наша вакцина результаты показывает», — добавил Руденя.

Добавим, что на 30 августа в Тверской области от коронавируса привились 366 127 человек, за последние сутки — 372 человека.