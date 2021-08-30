Минск, 30 августа, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Белорусский пловец Игорь Бокий добыл пятую золотую медаль и установил новый мировой рекорд на Паралимпиады в Токио. Сборная белорусских паралимпийцев добыла на играх больше высших наград, чем до этого (23 июля — 8 августа) национальная сборная, продемонстрировавшая худший результат за свою историю.

Олимпийские игры в Токио в 2020

Бокий стал победителем в финальном заплыве на 200 метров комплексным плаванием. Он установил новый и свой очередной мировой рекорд с показателем 2 мин 02,70 сек.

Напомним, НОК Белоруссии по итогам летней Олимпиады в Токио отчитался об одной золотой, трёх серебряных и трёх бронзовых медалях. Белорусская сборная заняла 45-е место в общем медальном зачёте. Белорусские паралимпийцы в Токио по состоянию на 30 августа добыли семь медалей, все пять золотых получил Бокий.

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