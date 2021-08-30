Екатеринбург, 30 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировали смерть ещё 31 человека от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Всего два дня назад в области был «рекорд» по числу подтверждённых за сутки смертей от COVID-19 (33). Всего зарегистрировано 5163 летальных случая этой инфекции.

За сутки в регионе выписаны по выздоровлении 452 человек (всего выписан с начала пандемии 113 621 пациент).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 123 тыс. случаев заражения коронавирусом.