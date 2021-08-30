Москва, 30 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Вопросы совершенствования медицинской помощи и реализации комплексной модели ее оказания на основе лучших организационных практик были подняты в ходе рабочего совещания заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Натальи Стадченко с ведущими страховыми медицинскими организациями России.

DarkoStojanovic Медицинское страхование

«Мы заинтересованы в изменении ситуации, в совершенствовании качества оказания медпомощи на основе лучших организационных практик по всей сети медицинских организаций ФМБА, — заявила на встрече Наталья Стадченко. — Мы планируем задействовать возможности страховых медицинских организаций при взаимодействии с медицинскими организациями ФМБА по информационному сопровождению пациентов на этапах оказания медицинской помощи и защите прав застрахованных, а также по анализу существующих слабых мест в работе медицинских организаций для их исправления. Мы понимаем, что порядок взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями ФМБА во всех субъектах очень разный. Особенно важным является повышение удовлетворенности населения медицинским обслуживанием тех территорий, где организации ФМБА, являются единственными».

Заместитель руководителя ФМБА России обозначила первоочередные задачи по улучшению качества медицинской помощи, которые ФМБА намерено решить совместно со страховыми медицинскими организациями. Во-первых, необходимо выстроить правильное и всестороннее информирование всех застрахованных по прохождению диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации, которая началась с лета 2021 года, для лиц, переболевших коронавирусной инфекцией. Вторая задача, требующая активного участия страховщиков — сопровождение пациентов на этапе диспансерного наблюдения: контроль своевременной постановки на диспансерный учет и информирование о необходимости прохождении регулярных диспансерных мероприятий. Это является крайне важным, так как нарушения при диспансерном наблюдении могут привести к необратимым последствиям для здоровья пациентов. Третья задача — вывести контрольно-экспертные мероприятия на более высокий уровень. «Для этого у страховых медицинских организаций есть все инструменты по сбору и анализу необходимой информации для принятия организационных решений совместно с нашими медицинскими организациями», — отметила Стадченко.

Заместитель руководителя ФМБА России также сообщила, что агентство намерено выстроить качественную трехуровневую систему медицинской помощи для своих застрахованных: «Мы заинтересованы в создании трехуровневой системы оказания медицинской помощи, которая будет встроена в инфраструктуру субъекта. Речь идет о более активном участии в территориальных программах регионов, о включении наших медицинских организаций в региональную маршрутизацию. Ресурсы страховых медицинских организаций также будут задействованы в сопровождении пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи».

Страховым медицинским организациям было предложено стать партнёрами в реализации пилотного проекта, направленного на повышение качества медицинской помощи, в трех городах России. Проект реализуется корпорацией «Росатом» совместно с Федеральным медико-биологическим агентством. Новую модель организации медицинской помощи на основе организационных принципов «бережливых» технологий в деятельность медицинских организаций ФМБА планируется внедрить — в Нижегородской области в Сарове, в Челябинской области в Снежинске и в Ульяновской области в Димитровграде. Проект рассчитан на 5 лет и предполагает паритетное финансирование со стороны корпорации «Росатом» и ФМБА. Сейчас уже определена система целевых показателей эффективности на 2025 год с учетом особенностей оказания медицинской помощи для каждой территории. Они включают показатели снижения смертности по основным группам заболеваний, в том числе и по социально-значимым. Важным критерием пилотного проекта, наряду с показателями здоровья населения, станет повышение качества и доступности медицинской помощи, и как следствие, повышение удовлетворенности населения.

«Учитывая масштабность задач пилотного проекта, мы разбили его на этапы. Например, на первом этапе планируем масштабную реконструкцию приемных отделений. Необходимо сделать все, чтобы пациентам было удобно», — пояснил начальник Управления организации медицинской помощи, промышленной медицины и противодействия чрезвычайным ситуациям Михаил Ратманов. В ФМБА намерены подключить в ближайшее время представителей СМО к работе проектного офиса пилотного проекта (координационного центра), который занимается внедрением новой модели медицинской помощи на трех пилотных территориях. Как подчеркнул вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов, страховые медицинские организации готовы активно сотрудничать с ФМБА, войти в пилотный проект и организовать весь необходимый информационный обмен для реализации его задач, отработать лучшие практики. И страховщикам действительно есть, что предложить федеральному агентству. Например, в компании «Капитал МС» уже несколько лет внедрена рискориентированная модель экспертизы качества в отношении онкологических больных, которая позволяет своевременно выявлять дефекты диспансерного наблюдения онкологических пациентов. Страховщики помогают онкопациентам, контролируют своевременность получения направления на все этапы лечения, информируют пациентов о календаре циклов химиотерапии или радиотерапии, оказывают сопровождение пациентов на всех этапах лечения. «Совместный с врачами анализ и разбор дефектов, организация помощи пациентам. Все это приносит положительные результаты, медицинские организации видят, где именно они допускают ошибки в оказании помощи и могут их предотвратить. Своевременно и правильно оказанная помощь в разы снижает показатели смертности», — отметила член совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков генеральный директор «Капитал МС» Надежда Гришина. Что касается информирования, то СМО готовы не только информировать застрахованных о возможности прохождения диспансеризации в учреждениях ФМБА, но даже сразу записывать их на прием. Для этого необходима актуальная база застрахованных лиц и системная платформа, на которой можно проводить такую работу, и, конечно, готовность, самих медицинских организаций принимать граждан для прохождения профилактики. Генеральный директор «АльфаСтрахование-ОМС» Андрей Рыжаков обратил внимание на необходимость повышения качества процесса диспансеризации в самих медицинских организациях. «Должна быть четкая связка между страховой компанией и медицинской организации. Страховая компания может сформировать большой поток пациентов на диспансеризацию, но важно, чтобы медицинская организация смогла на должном уровне обеспечить и комфортность логистики для пациента для прохождения обследований, и отсутствие очередей, сжатые сроки проведения ее в один день», — считает он. В ближайшее время будет разработана дорожная карта взаимодействия страховых медицинских организаций и ФМБА, где будет четко прописана последовательность конкретных действий. В агентстве уверены, что богатый опыт страховщиков поможет поднять уровень медицинской помощи в организациях, подведомственных ФМБА на качественно иной уровень.