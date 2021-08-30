Рига, 30 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Вечером 31 августа закроются крупные муниципальные центры вакцинации в Доме конгрессов и на Рижском центральном рынке. Об этом сообщила пресс-служба Рижской думы.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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Решение принято в соответствии с соглашением, заключенным между Рижской думой и Национальной службой здравоохранения Латвии. В будущем рижане смогут сделать прививки от коронавируса у своего семейного врача, в медицинских учреждениях Риги и в крупнейших торговых центрах столицы.

Кроме того, вакцинация пожилых людей будет продолжаться без предварительной записи в Рижском роддоме в рабочие дни с 8 до 14 часов по местному времени (совпадает с московским).

30 и 31 августа в Дома конгрессов и на Центральном рынке еще можно будет привиться в порядке живой очереди.

Сообщается, что вакцинироваться также можно в торговых центрах Galleria Riga, Galerija Centrs, Domina, Akropole, Origo, Alfa, Riga Plaza, Dole, Saga, в магазине IKEA и на Имантском на рынке, предварительно записавшись на определенное время.