Минск, 30 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Подготовленные правительствами России и Белоруссии «союзные программы» — переименованные «дорожные карты» экономической интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства обсудят президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко 9 сентября в Москве. Дату визита они согласовали сегодня, 30 августа в ходе телефонного разговора.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

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Напомним, подписание пакета «дорожных карт» интеграции России и Белоруссии в рамках исполнения подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства было запланировано к юбилею союзного строительства в декабре 2019 года. Однако после переговоров в Сочи Александр Лукашенко отказался подписывать интеграционные документы, запретив также подписывать контракты на поставку в Белоруссию российских нефти и газа.

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