Москва, 30 августа, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Швейцарский франк стал одной из главных мировых защитных валют из-за экономической устойчивости и политической стабильности Швейцарии, являющейся самым крупным переработчиком золота и финансовым центром Европы. Об этом 30 августа рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Швейцарские франки

«Являясь крупнейшим в мире переработчиком золота, а также фактической банковской и финансовой столицей Европы, страна по праву заслужила репутацию одной из надежнейших финансово-экономических систем в мире. Немаловажную роль в этом играет и длительная политическая стабильность страны», — сказал он в беседе с агентством «Прайм».

Также эксперт указал, что, по его мнению, благодаря этому швейцарский франк стал наряду с американским долларом одной из главных мировых защитных валют, что проявилось во время пандемии в 2020 году, когда валюта Швейцарии резко повысилась, а затем продолжила укрепляться.

«Поэтому можно рассчитывать, что очередной кризис вновь докажет статус швейцарского франка как надежной защитной валюты», — заключил Бабин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рубль солидно укрепился на торгах 27 августа, воспользовавшись повсеместным отступлением доллара.