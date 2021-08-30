Тбилиси, 30 августа, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Грузии к началу октября должна значительно улучшиться. Об этом 30 августа заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

«Начало октября должно быть спокойным, но до этого нам придется пережить довольно серьезный период», — сказала Габуния.

Она отметила, что пик четвёртой волны пандемии в Грузии пройден, ситуация начала стабилизироваться. Примерно через две недели должна снизиться смертность среди пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что 17 августа в Грузии сообщили о 6028 случаях заражения коронавируса, выявленных за сутки. Это был абсолютный «рекорд» для страны. После этого темпы распространения коронавируса в Грузии начали постепенно снижаться, но в сутки до сих пор умирают от 70 до 80 пациентов с COVID-19.