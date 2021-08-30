Вашингтон, 30 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. КНДР, вероятно, возобновила производство плутония, запустив реактор в ядерном комплексе в Йонбёне. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

«С начала июля было несколько признаков работы реактора, в том числе, сброс охлаждающей воды», — приводит газета выдержку из доклада.

Кроме того, признаком функционирования реактора также является работа лаборатории по выделению плутония из отработанного ядерного топлива, расположенной рядом с ядерным объектом.

Специалисты МАГАТЭ отметили, что такая деятельность может помочь КНДР в производстве нового ядерного оружия.

Отмечается, что реактор в Йонбёне не функционировал с декабря 2018 году до начала июля 2021 года.