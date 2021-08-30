Джакарта, 30 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5436 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 30 августа в Индонезии выявили 4 079 267 носителей коронавируса.

Кроме того, побороть коронавирус в Индонезии смогли 19 398 граждан. Всего коронавирусом в стране переболели 3 743 716 человек.

За последние сутки эпидемия унесла жизни 568 граждан Индонезии. Всего от COVID-19 умерли 132 491 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения коронавирусом в странах Юго-Восточной Азии продолжает расти.

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