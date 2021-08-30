Душанбе, 30 августа, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил в парламент республики проект Закона страны «Об амнистии». Об этом сообщает пресс-служба главы страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмомали Рахмон

Согласно законопроекту, от уголовной ответственности надлежит освободить более 10 тыс. осужденных. В документе указаны лица, совершившие преступление по неосторожности, отбывающие наказание условно, приговорённые к наказанию, не связанному с лишением свободы, а также осужденные за экономические преступления, если они возместили ущерб.

Кроме того, 5300 осужденным предлагается сократить сроки лишения свободы. В проекте закона также учтены лица, в чьём отношении ещё ведётся следствие или судебное разбирательство.

Сообщается, что амнистия должна коснуться преимущественно женщин, несовершеннолетних, лиц старше 55 лет, инвалидов, участников войны, лиц, имеющих госнаграды, а также иностранцев.

Рассмотрение законопроекта назначено на 6 сентября. Амнистия предложена по случаю 30-й годовщины независимости Таджикистана, которую в республике отмечают 9 сентября.