Минск, 30 августа, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Основные направления двустороннего сотрудничества в военной сфере обсудили 30 августа в Минске во время переговоров посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов с белорусским министром обороны Виктором Хрениным. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии.

Roman Poulvas Флаги Белоруссии и России

»В ходе встречи обсуждены основные направления двустороннего военного сотрудничества, подчеркнуто наличие значительного потенциала между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в военной и военно-технической областях, а также уверенность в перспективности дальнейшего двустороннего взаимодействия по областям, представляющим взаимный интерес», — сказано в кратком официальном сообщении.

Напомним, летом 2020 года глава белорусского совбеза Андрей Равков обвинил Россию в подготовке интервенции. Он сообщил кандидатам в президенты и общественности о заброшенных из России 200 «боевиках», часть которых удалось захватить, а также о подготовке в России к заброске новых групп боевиков.

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Также прошлым летом, по итогам совещания у Александра Лукашенко научный сотрудник белорусской Академии наук сообщил о захвате в Белоруссии российских «офицеров ГРУ». Официальный Минск до сих пор не принёс публичных извинений за эти инциденты, вызвавшие широкий общественный резонанс в Белоруссии и за рубежом.

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