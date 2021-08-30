Джакарта, , 14:01 — REGNUM Министр религии Индонезии Якут Чолил Кумас заявил, что правительство не получало официального уведомления от властей Саудовской Аравии относительно осуществления малого паломничества (умра) в Мекку, сообщает CNN Indonesia.

Мекка Region-tyumen.ru

Саудовская Аравия объявила, что с начала августа 2021 года откроет возможность совершить умру для иностранных паломников.

Власти Саудовской Аравии отменили действие запрета на въезд для индонезийских граждан, имеющих вид на жительство.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии насчитывается 217,9 млн доз вакцин против коронавируса.

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